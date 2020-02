Classifica Sanremo 2020: vince Diodato davanti a Francesco Gabbani e Pinguini Tattici Nucleari. Tutti i piazzamenti dal primo all’ultimo posto (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato si è Classificato al primo posto in finale all’Ariston con “Fai rumore”, precedendo Francesco Gabbani, secondo con “Viceversa”, ed i Pinguini Tattici Nucleari, terzi con “Ringo Starr”! Il 70° Festival di Sanremo è terminato oggi, sabato 8 febbraio: al teatro Ariston nel corso della quinta ed ultima serata i 23 Campioni rimasti in gara dopo la squalifica di Bugo e Morgan hanno riproposto i loro brani. C’è stata, per la prima volta nell’edizione 2020 tra i Campioni, la cosiddetta “Votazione Mista” con Televoto, Giuria Demoscopica e Giuria Sala Stampa che rispettivamente hanno avuto un peso sul risultato finale del 34%, 33% e 33%. Una volta proclamati i primi tre Classificati tutti i voti delle cinque serate sono stati azzerati e si è proceduti ad una nuova votazione, con la medesima metodologia appena esposta. Classifica FINALE ... oasport

rtl1025 : ??LA FINALE ?? ?? Francesco Gabbani ?? ?? Viceversa #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'Che sei tu che mi fai stare be… - pisto_gol : Canzone bella e difficile con cambi di ritmo e di metrica, interpretata benissimo. Nella mia personale classifica,… - rtl1025 : ??LA FINALE ?? ?? Elodie ?? ?? Andromeda #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'La mia fragilità è la catena che ho dent… -