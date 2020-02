Protesta di Piero Pelù a Sanremo, dice “no” alla violenza sulle donne stampandoselo sul petto (Di sabato 8 febbraio 2020) Piero Pelù si stampa un “no” segnato in rosso sul petto per Protestare contro la violenza sulle donne. È accaduto nel corso della quarta serata di Sanremo 2020, all termine della performance del rocker. Durante la terza serata, indossando una fascia nera al braccio insieme segno di lutto, aveva detto: “Mi vergogno di essere uomo per i femminicidi”. tv.fanpage

