L’invito di Codacons ai cittadini di Salerno: “Dovete denunciare” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Conferenza stampa questa mattina, organizzata da Codacons, nel corso della quale sono stati affrontato diversi temi legati alla sicurezza a Salerno. In apertura, l’Avv. Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons, ringrazia il Prefetto e tutte le forze dell’ordine per il loro impegno nel garantire la sicurezza in città prevenendo fenomeni criminosi. “La sicurezza purtroppo negli ultimi mesi è venuta meno-dichiara l’Avv. Marchetti- ed è un bene che le nostre richieste inoltrate a Dicembre 2019 siano state ascoltate”. I cittadini adesso sono veramente stanchi ed è per questo che si deve fare piena luce sui sistemi di sicurezza passiva tra cui le telecamere: “Vogliamo sapere tutto, dal numero ai costi e se non ci sarà data risposta proseguiremo con le dovute istanze di accesso, da subito però chiederemo alla commissione ... anteprima24

