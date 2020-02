Vincenzi: Meloni dimentica, ma noi ricordiamo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – “Nel voler polemizzare ad ogni costo con il presidente Zingaretti, l’onorevole Meloni dimentica che la Regione Lazio, con il progetto ‘Io ricordo’ in memoria delle vittime delle Foibe, organizza viaggi con le scolaresche laziali nei luoghi dove si consumo’ il dramma della popolazione giuliano-dalmata nel dopoguerra. Un progetto di cui siamo orgogliosi e il cui scopo e’ quello di far conoscere ai nostri giovani la storia nella sua interezza e di ribadire che l’odio e’ il veleno che corrode e mina il futuro. Solo la conoscenza, la tolleranza, la solidarieta’, la difesa della democrazia e della liberta’ sono gli anticorpi validi per resistere e sconfiggere tutti gli estremismi e gli autoritarismi che mettono in pericolo lo sviluppo e la crescita delle nostre comunita’”. Cosi’ in una nota Marco ... romadailynews

