The Witcher di Netflix: nella seconda Stagione compariranno i Leshen? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tutti gli occhi sono puntati su Netflix per la Stagione 2 della serie TV di The Witcher e mentre non sappiamo ancora tutto quello che la prossima Stagione includerà, un nuovo rumor indica l'arrivo di un mostro tanto preferito dai fan dei libri e di The Witcher 3: Wild Hunt. Secondo le fonti di Redanian Intelligence, gli antichi e potenti mostri della foresta conosciuti come Leshen appariranno in un episodio durante la Stagione 2.Non molto altro viene rivelato, anche se dicono che un Leshen avrà un incontro con uno dei personaggi di The Witcher e che finiranno per avere "gravi conseguenze". I Leshen sono menzionati solo nei libri, ma nei giochi sono coinvolti in una ricerca particolarmente memorabile, quella in cui Geralt affronta la creatura nel proprio dominio. Inoltre compaiono diverse altre volte nel gioco, perciò sarà interessante vederli anche nella serie TV.Il Leshen è sicuramente ... eurogamer

