Tennis, ATP Cordoba 2020: completati gli ottavi. Avanti Diego Schwartzman ed Albert Ramos (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si sono conclusi gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Cordoba di Tennis: in Argentina, sulla terra rossa, gli ultimi quattro match si sono disputati tra la serata di ieri ed il cuore della notte italiana, mentre oggi si giocheranno i quarti di finale. Avanti, nella giornata da poco conclusa, tutte le teste di serie scese in campo. Si aggiunge al novero dei migliori otto il padrone di casa, l’argentino Diego Sebastian Schwartzman, numero 1 del seeding, che nell’ultimo incontro, giocato nel cuore della notte italiana, ha superato lo spagnolo Jaume Munar per 6-1 7-5, e domani incrocerà lo spagnolo Albert Ramos, numero 5, che ha battuto il connazionale Pablo Andújar con lo score di 6-3 6-7 6-4. Va ai quarti anche il serbo Laslo Djere, quarta testa di serie del torneo, che ha battuto il qualificato iberico Pedro Martinez Portero con il punteggio di 6-3 6-4, ed oggi sfiderà ... oasport

SalvatoreSodan1 : RT @federtennis: Prima vittoria su un top 20 e prima volta nei quarti di finale di un torneo #ATP! ?? A Pune #Marcora sconfigge Paire per 6… - OA_Sport : Tennis, ATP Montpellier 2020: Monfils e Goffin accedono ai quarti di finale, fuori Auger-Aliassime - Tennis_Ita : Atp Pune, Marcora continua a brillare: battuto Paire -