Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo seduto in prima fila (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo ha presenziato alla terza serata del Festival di Sanremo dove la sua compagna, Georgina Rodriguez, è stata la prima donna ufficiale al fianco di Amadeus. Sui social non sono però mancate le polemiche… Cristiano Ronaldo a Sanremo In molti hanno criticato aspramente questa edizione del Festival di Sanremo e in particolare la terza serata dello show, dove Cristiano Ronaldo – secondo qualcuno – sarebbe stato maggiormente sotto i riflettori rispetto alla sua compagna, Georgina Rodriguez, valletta ufficiale della terza serata sul palco dell’Ariston. Effettivamente di siparietti tra il campione e il conduttore Amadeus non ne sono mancati: Cristiano Ronaldo gli ha anche regalato la maglia della Juve (anche se Amadeus è notoriamente interista) e più volte le telecamere dell’Ariston sono tornate a inquadrare il campione, nonostante ci fosse Georgina ... notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : Sanremo 2020, Paolo Palumbo il ragazzo con la sla: 'Se vi dicono che i sogni non si realizzano sappiate che i limit… -