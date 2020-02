Pordenone. Scivola su una vetrata, le schegge gli recidono la giugulare: morto in pochi istanti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tragedia questa mattina a Brugnera. Elio Pusiol, di 75 anni, stava facendo rientro nella propria abitazioni con in mano un carico di legna per alimentare il caminetto, quando è avvenuta la tragedia. Inutili i soccorsi. fanpage

