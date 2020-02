Papa Francesco: "Dio non è Mandrake e non ha la bacchetta magica" (Di venerdì 7 febbraio 2020) "I santi hanno capito cos'è credere in un Dio che è Padre e non in un dio-Mandrake, con la bacchetta magica". Lo ha detto Papa Francesco intervistato da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e trasmessa nei prossimi giorni da Tv2000. "I cristiani troppo corretti sono solo teisti" "Quando vedo cristiani troppo puliti che hanno tutte le verità, l'ortodossia, la dottrina vera, e sono incapaci di sporcarsi le mani per aiutare qualcuno a sollevarsi, non sanno sporcarsi le mani; quando vedo questi cristiani io dico: 'Ma voi, non siete cristiani; siete teisti con acqua benedetta cristiana, ma ancora non siete arrivati al cristianesimo", ha aggiunto il pontefice. "Alle volte", ha argomentato, "ci vengono teorie che ci fanno presentare un Dio astratto, un Dio ideologico... Un'idea, perfetto; e che ti provano l'esistenza di Dio come fosse ... tg24.sky

