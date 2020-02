Incidente stradale a Napoli, scooter contro auto in via Foria: morto un 30enne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Incidente stradale mortale, questa notte, in via Foria, nel centro di Napoli: la vittima è un uomo di 30 anni. Stando a quanto si apprende, il 30enne viaggiava a bordo dello scooter quando si sarebbe scontrato con un'automobile, anche se la dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale. fanpage

