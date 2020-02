Trio femminile per Si Può Dare Di Più di Levante a Sanremo, con Francesca Michielin e Maria Antonietta (video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non una ma tre voci per la cover scelta da Levante a Sanremo nella serata del giovedì: l'omaggio alla musica italiana, nel 70° anno del Festival, per la cantautrice siciliana passa dall'interpretazione di un brano che il Leoncino d'Oro l'ha vinto, nel 1987, Si Può Dare Di Più. Levante a Sanremo con Francesca Michielin e Maria Antonietta Come per il brano originale, anche Levante a Sanremo 2020 ha deciso di proporlo in Trio, portando sul palco le colleghe Francesca Michielin e Maria Antonietta: la prima si è classificata al secondo posto nel 2016 con Nessun Grado di Separazione, portando poi la stessa canzone anche all'Eurovision di quell'anno, mentre per la seconda - al secolo Letizia Cesarini, tre album e numerose collaborazioni all'attivo soprattutto sulla scena indie pop - è un debutto assoluto sul palco di Sanremo. Il Trio ha amalgamato voci molto diverse in una performance ... optimaitalia

