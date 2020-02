Siracusa, inchiesta su un “sistema” di falsi invalidi: nove misure cautelari e 73 indagati. “Pazienti sedati per apparire malati” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Pazienti sedati per apparire malati, finti parenti e false badanti che li accompagnavano alle visite. Esami diagnostici mai eseguiti, ma di cui si avevano i referti. Patologie diagnosticate in cambio di mazzette, in assenza, se non proprio in contrasto, con le analisi. Sono alcuni degli episodi emersi durante l’inchiesta della Procura di Siracusa contro i falsi invalidi: 73 persone indagate, compresi 12 medici dell’Azienda sanitaria provinciale, e 600mila euro di beni sequestrati. Secondo l’accusa, i medici redigevano falsi certificati per pensioni di invalidità e per l’accompagnamento. Due persone, di cui una neurologo dell’Asp, si trovano ora agli arresti domiciliari. Sono stati emessi anche due obblighi di dimora e sette divieti di esercitare la professione di medico. L’inchiesta è stata ribattezzata, non senza ironia, “Povero Ippocrate“, ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Siracusa, inchiesta su un “sistema” di falsi invalidi: nove misure cautelari e 73 indagati… - Noovyis : (Siracusa, inchiesta su un “sistema” di falsi invalidi: nove misure cautelari e 73 indagati. “Pazienti sedati per a… - Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: A SIRACUSA MAXI INCHIESTA SUI FALSI INVALIDI CON 73 INDAGATI DI CUI 17 DOTTORI E 7 MISURE CAUTELARI -