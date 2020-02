Sabrina Paravicini cancro, un anno fa la terribile diagnosi: «Sono ancora qui» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sabrina Paravicini è tornata a parlare su Instagram della sua malattia e della dura lotta contro il cancro. Un anno fa la terribile diagnosi, in seguito i vari controlli necessari in questi casi, gli interventi chirurgici, la chemioterapia prima, la radio poi. 12 mesi faticosi per l’attrice nota al grande pubblico per aver interpretato la solare infermiera Jessica in Un medico in famiglia. Sui social la 49enne ha voluto tranquillizzare i fan circa le sue attuali condizioni. Nei giorni scorsi Sabrina Paravicini ha mostrato Carla’, la parrucca che ha indossato durante le fasi più acute della malattia. Sabrina Paravicini cancro, un anno fa la terribile diagnosi: «Sono ancora qui» «Il 5 febbraio 2019 ho avuto la diagnosi: carcinoma duttale infiltrante. Ovvero tumore maligno. In un anno ho fatto 3 risonanze magnetiche, 2 TAC, una scintigrafia ossea. Decine di visite oncologiche, ... urbanpost

LUCA_LUCAAAA : ...questo vuol dire esser donna con le palle - Notiziedi_it : Sabrina Paravicini presenta la sua parrucca Carlà: “Mi ha dato sicurezza” - leggoit : Sabrina #Paravicini e la parrucca usata dopo la chemio: «Forse un giorno la presenterò al pubblico in teatro» -