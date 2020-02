Frosinone, spara al compagno dell’ex moglie: arrestato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un poliziotto in servizio presso la Questura di Frosinone è stato arrestato dai colleghi e posto ai domiciliari per aver sparato al compagno dell'ex moglie. L'agente ha aperto il fuoco con la pistola d'ordinanza, ferendo la vittima a una gamba e facendola finire in ospedale. Sul caso indaga la Polizia Scientifica. fanpage

