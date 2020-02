Sci alpino, Alex Vinatzer parte per Chamonix per confermarsi ad alti livelli tra i pali stretti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La stagione di Alex Vinatzer nella Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 ha vissuto nell’insegna degli alti e bassi ma, dando la sensazione che il nostro portacolori sia pronto, da un momento all’altro, al salto di qualità definitivo. Dopo il dodicesimo posto all’esordio di Levi, non ha concluso la gara in Val d’Isere. Quindi è arrivato lo splendido terzo posto di Zagabria che ha preceduto il tredicesimo di Madonna di Campiglio e due “zero” tra Adelboden e Wengen. Si arriva agli ultimi giorni con il quattordicesimo posto di Kitzbuhel e lo splendido sesto di Schladming. L’andamento, come si può vedere, è ad ottovolante. Diverse grandi prestazioni ma, contemporaneamente, passi falsi che fanno parte inevitabilmente del percorso di crescita. Nelle ultime due uscite (seguenti le uscite di pista di Adelboden e Wengen) il gardesiano ha fatto capire ... oasport

