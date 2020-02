Polizia inglese ritrova un misterioso oggetto: l’ilarità sul web (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Polizia del North Yorkshire ha rinvenuto in una refurtiva, un anello di un fan della serie “Il Signore degli Anelli”, facendo una gaffe clamorosa Fonte foto: (katawiki.it) La Polizia inglese, nello specifico quella di North Yorkshire, ha scatenato l’ilarità di tantissimi utenti sul web, con un semplice annuncio. I distratti agenti dello stato britannico, hanno recentemente ritrovato un anello “misterioso”, chiedendo poi sul web di chi fosse. Il fatto è che in realtà l’anello era una copia di quello visto nella serie: “Il Signore degli Anelli” e seppur di buon valore, comunque un oggetto per fan di serie fantasy. Il problema è che gli agenti non hanno per nulla fatto riferimento a questa cosa, peggiorando anzi la situazione, nel comunicato Facebook. LEGGI ANCHE: WHATSAPP È VERAMENTE SICURO? ALCUNI INDIZI ... chenews

