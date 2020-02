Incidente aereo all'aeroporto internazionale Sabiha Gokcen di Istanbul, dove un aereo della compagnia lowcost Pegasus è uscito di pista in fase di atterraggio e si è poi spezzato in tre parti. Lo ha annunciato il ministro della Sanità turco.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una persona è morta nell'all'aeroporto internazionale Sabiha Gokcen di, dove undella compagnia lowcost Pegasus è uscito di pista in fase di atterraggio e si è poi spezzato in tre parti. Lo ha annunciato il ministro della Sanità turco.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

giornalettismo : Incredibile incidente all'aeroporto di #Istanbul. Il Boeing in arrivo da #Smirne si è spezzato in tre parti. Tra… - simpaol : RT @carlasignorile: #Istanbul, 52 feriti tra i 171 passeggeri è il bilancio dell'incidente dell'aereo #pegasus che si è spezzato in due a c… - TelevideoRai101 : Incidente aereo Istanbul, un morto -