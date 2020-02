Bper: in 2019 utile netto a 379,6 mln, dividendo sale a 14 cents (3) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) (Adnkronos) – La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, è pari a 110,6 mld significativamente superiore al dato del 2018 principalmente per effetto dell’allargamento del perimetro del gruppo. In particolare, la raccolta gestita è pari a 41,7 mld, di cui 17,1 mld riferibili a Arca Holding al netto della quota di fondi collocata dalla rete del gruppo Bper. La raccolta amministrata risulta pari a 68,9 mld di euro che include i depositi amministrati di un’importante società di assicurazioni. Il portafoglio premi assicurativi riferibile al ramo vita, non compreso nella raccolta indiretta, ammonta a 6,8 mld.I crediti lordi verso la clientela sono pari a 55,3 mld di euro. I crediti ‘performing’ lordi sono pari a 49,2 mld, mentre quelli deteriorati lordi (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) ammontano a “¬ 6,1 ... calcioweb.eu

