Terra dei Fuochi, carabinieri sequestrano discarica abusiva: ministro Costa ringrazia (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico hanno sequestrato una discarica abusiva a Capodrise, nel casertano. Lo sversatoio era stato realizzato su un’area di circa 4.000 metri quadrati; i militari hanno trovato detriti da demolizione edile, guaine bituminose, plastica, ferro, legno, vetro, pneumatici fuori uso, coperture in materiale contenente amianto. Il proprietario dell’area è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver realizzato una discarica abusiva. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell’ambiente Sergio Costa. “Ringrazio i carabinieri del Noe – ha detto Costa – per la loro incessante attività di indagine, che sta contribuendo in maniera massiccia a mettere fine a numerosi comportamenti illeciti, nocivi per l’ambiente e la salute dei cittadini”. L'articolo Terra dei ... anteprima24

