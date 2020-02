Giovanni Rezza (ISS): "Isolare bambini e studenti ora non serve ma potrebbe servire" (Di martedì 4 febbraio 2020) “Isolare bambini e studenti per com’è la situazione adesso non serve, ma potrebbe servire”. Giovanni Rezza lo dice chiaramente: “Su queste cose non bisogna avere preclusioni ideologiche”. Il riferimento, sempre in tema di coronavirus e della possibile diffusione del contagio, è all’ipotesi - che i presidenti delle tre Regioni del Nord (Veneto, Lombardia e Friuli) a guida leghista e della provincia autonoma di Trento hanno chiesto al Ministero della Sanità di valutare - di escludere da scuola i bambini rientrati dalla Cina da meno di 14 giorni e il responsabile delle malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità puntualizza: “Dati e conoscenze sul coronavirus e la sua diffusione cambiano così rapidamente che il provvedimento non può essere escluso, ma qualsiasi misura va assunta sulla base di ... huffingtonpost

