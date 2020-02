Sanremo 2020, Irene Grandi – “Finalmente io” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il primo successo di Irene Grandi è arrivato proprio con Sanremo, nel 1994, quando vinse nella categoria con il brano Fuori. Pubblica quindi il primo album scritto con Lorenzo Ternelli, in arte Telonio, con due brani scritti per lei da Jovanotti ed Eros Ramazzotti. È però l’anno dopo, a 25 anni, che la cantante toscana esplode con In vacanza da una vita, tra i suoi singoli più popolari. La sua carriera decolla con Dolcissimo amore, Bum bum e Bambine cattive. Accompagna Pino Daniele in tournée, con il quale incide il duetto di Se mi vuoi. Il cambio di passo arriva nel 1999 con Verde, rosso e blu, nel quale cerca uno stile molto più personale, mantenendo salde le sue radici rock ma più aperto al pop melodico. Torna a Sanremo nel 2000 e si piazza al secondo posto con La tua ragazza sempre, scritta per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. I due comporranno per lei nel 2003 ... open.online

