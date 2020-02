Regionali in Campania, Roberto Fico apre all’alleanza con il Pd ma il Movimento 5 stelle locale non ci sta (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo i risultati deludenti delle ultime elezioni Regionali, il Movimento 5 stelle mira a rifarsi e riprendersi per la prossima tornata elettorale. In vista della chiamata alle urne campane, il Movimento si è riunito a Napoli: un incontro durato ben 7 ore che però evidenzia come i 5 stelle siano davanti ad un bivio. Simbolico lo “scontro” tra Roberto Fico e i possibili candidati locali. Regionali in Campania, Roberto Fico apre all’alleanza con il Pd ma il Movimento 5 stelle locale non ci sta LEGGI ANCHE> Nasce Pop, le stesse domande delle sardine e la risposta alla mancanza di rappresentatività a sinistra A rendere evidente la spaccatura interna al Movimento 5 stelle è l’ipotesi di correre alle prossime elezioni Regionali in Campania da soli o con il Partito Democratico. A sostegno della seconda ipotesi c’è Roberto Fico: il presidente della Camera dei ... giornalettismo

Mov5Stelle : Da oggi, mercoledì 29 gennaio, parte su #Rousseau l'acquisizione delle disponibilità a candidarsi per le regionarie… - micillom5s : Parte oggi su Rousseau la fase di acquisizione delle disponibilità a candidarsi per le regionarie come consiglieri… - micillom5s : Tra breve altre sfide per il @Mov5Stelle -