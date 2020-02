Igor il russo condannato a 21 anni per doppio tentato omicidio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Igor il russo, pseudonimo di Norbert Feher, è stato condannato a 21 anni di carcere per due tentati omicidi Igor il russo, pseudonimo di Norbert Feher, è stato condannato a 21 anni di carcere dal tribunale spagnolo di Teruel per doppio tentato omicidio. Il 5 dicembre del 2017, ad Aragona, aveva infatti provato ad uccidere … L'articolo Igor il russo condannato a 21 anni per doppio tentato omicidio proviene da www.inews24.it. inews24

infoitestero : Igor il russo condannato a 21 anni per due tentati omicidi in Spagna - infoitestero : 'Igor il russo', la procura chiede l'archiviazione per l'omicidio alla cava di Savio - estensecom : Alessandro Colombani venne massacrato di botte. Non vide in volto i suoi aggressori, ma uno gli parlò all’orecchio… -