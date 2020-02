Roma, anziani picchiati e legati al letto: indagate due psichiatre (Di domenica 2 febbraio 2020) Due psichiatre dovranno dare spiegazioni sulle eventuali omissioni dei controlli davanti al pubblico ministero, indagate in concorso per il reato di maltrattamenti per non aver impedito a una badante e al suo compagno di umiliare e picchiare una coppia di anziani dei quali dovevano prendersene cura. fanpage

