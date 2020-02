Milano, stop alle automobili per lo smog: come muoversi in città (Di domenica 2 febbraio 2020) stop alle automobili disposto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per il troppo smog nell’aria. Ecco come muoversi in città tra i vari divieti. Si discute da tempo sull’aria irrespirabile di Milano e Torino, due tra le città con più smog in Europa. Una soluzione a breve termine per ovviare al problema, l’ha trovata Giuseppe … L'articolo Milano, stop alle automobili per lo smog: come muoversi in città proviene da www.inews24.it. inews24

petergomezblog : Anno giudiziario, Davigo parla a Milano e gli avvocati lasciano l’aula. Presidente corte d’Appello: ‘Stop prescrizi… - ComuneMI : Stop ai veicoli diesel euro 4 per il trasporto delle persone. Da oggi sono riattivate le misure di primo livello p… - giuaddo99 : -