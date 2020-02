LIVE Milan-Verona 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: esordio di Saelemaekers nei rossoneri! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ Assedio del Milan che prova a vincere la partita in tutti i modi. 78′ Fuori Calabria e dentro Saelemaekers per il Milan. 76′ Paquetà serve un brutto pallone per Calabria che riesce a mettere in mezzo, spazza Kumbulla. 74′ Prova il tiro Leao girandosi dentro l’area di rigore, para Silvestri. 72′ Fuori Verre e dentro Borini per il Verona. 70′ VAR, ESPULSO Amrabat, per piede a martello su Castillejo, Verona in 10. 68′ Il portiere del Milan recupera e continua a giocare. 66′ Problema fisico per Donnarumma che chiama i medici. 64′ Fuori Bonavnetura e dentro Paquetà per il Milan. 62′ Palo di Zaccagni che a botta sicura tira di punta prendendo la base del palo. 60′ Comincia il riscaldamento di Daniel Maldini, figlio di Paolo Maldini bandiera e dirigente ... oasport

