LAZZARI | «Stiamo facendo un campionato strepitoso Sullo scudetto…» – VIDEO

Manuel LAZZARI ha parlato in zona mista dopo la vittoria della Lazio contro la SPAL. Queste le parole dell'esterno (-Dalla nostra inviata, Jessica Reatini) Autore di una prova strepitosa, Manuel LAZZARI ha parlato in zona mista dopo la vittoria della Lazio sulla Spal. Le sue parole. «Nei primi mesi è stata un pò dura dalla Spal alla Lazio, ho avuto bisogno di un pò di tempo ma adesso mi trovo alla grande con i compagni. Sappiamo che mercoledì abbiamo una partita importantissima, è una grande occasione per noi e proveremo a sfruttarla»

