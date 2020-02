Combinata nordica, Jarl Magnus Riiber non guadagna sul trampolino ma si avvicina al successo del Triple di Seefeld (Di domenica 2 febbraio 2020) Jarl Magnus Riiber non sbaglia sul trampolino e avvicina la quarta vittoria consecutiva oltre al trionfo finale nel Triple di Seefeld, manifestazione multi-stage valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Combinata nordica. Il fenomenale norvegese classe 1997 si è difeso alla grande volando a quota 101 metri nonostante condizioni meteo estremamente sfavorevoli (bufera di vento alle spalle) e potrà partire con un vantaggio di 1’22” sul primo gruppo inseguitore alla partenza della gara di sci di fondo sui 15 chilometri. Tra gli inseguitori più temibili c’è sicuramente il tedesco Vinzenz Geiger, superlativo nel salto quest’oggi con una prova da 104.5 metri agevolata dal vento frontale che gli consentirà di partire in seconda piazza alla pari con il giapponese Akito Watabe, anch’egli distante 1’22” dalla testa. Faranno parte del drappello ... oasport

