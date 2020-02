Gemma Galgani e il debutto a Uomini e Donne: com’era 10 anni fa (e la reazione di Tina Cipollari) (Di sabato 1 febbraio 2020) Tina Cipollari l’aveva chiesto (anzi, praticamente ordinato) ed è stata accontentata: Maria De Filippi ha mandato in onda il video della prima volta di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Rivedendo la dama torinese di circa 10 anni fa, la Vamp di Canale 5 sperava di dimostrare il cambiamento fisico, soprattutto sul viso, di Gemma a cui attribuisce una serie di ritocchini (mai dichiarati) nel corso di questi anni. Già la puntata precedente del trono over era stata incentrata su questo argomento. A testimonianza di come il suo aspetto non sia dovuto all’intervento del chirurgo, Gemma aveva portato le sue prove in studio e chiesto alla regia di mostrare le foto di quando era giovanissima. Ma non erano bastate a convincere l’opinionista che da tempo sostiene che abbia fatto qualche ritocchino al viso e, in particolar modo, alle labbra. “Quando sei venuta a Selfie per rifarti i denti, ti sei ... caffeinamagazine

