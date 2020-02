CorSport: l’affare Tripaldelli è rimandato a giugno (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra le tante trattative date per calde nelle ultime ore di mercato, ce n’è una che il Napoli non è riuscito a chiudere. E’ quella che riguarda Alessio Tripaldelli, giovane promessa del Sassuolo. Il club di De Laurentiis ha provato il blitz dell’ultima ora ma senza esito. Il Corriere dello Sport scrive che l’appuntamento è rimandato al mercato estivo. “Niente di fatto sul fronte Tripaldelli. La trattativa con il Sassuolo non è andata in porto entro la fine del mercato invernale. Ma per il mancino nazionale Under 21 se ne riparlerà a giugno”. L'articolo CorSport: l’affare Tripaldelli è rimandato a giugno ilNapolista. ilnapolista

ImamShofii19 : RT @AliprandiJacopo: #Florenzi a un passo dal #Valencia. All’ora di pranzo l’incontro tra #Lucci e #Petrachi a Trigoria, poi nel pomeriggio… - ASR_Goalmania : RT @AliprandiJacopo: #Florenzi a un passo dal #Valencia. All’ora di pranzo l’incontro tra #Lucci e #Petrachi a Trigoria, poi nel pomeriggio… - RobertoCoulson : RT @AliprandiJacopo: #Florenzi a un passo dal #Valencia. All’ora di pranzo l’incontro tra #Lucci e #Petrachi a Trigoria, poi nel pomeriggio… -