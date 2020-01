Sanremo, Junior Cally fa la vittima: "Parto svantaggiato" - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Francesca Galici A pochissimi giorni dall'inizio del festival di Sanremo, Junior Cally dichiara di partire svantaggiato nella competizione per le polemiche della vigilia e racconta un retroscena sulla sua partecipazione Se l'antico adagio "bene o male, purché sene parli" fosse universalmente valido, Junior Cally potrebbe dormire tra due guanciali. È stato il cantante più discusso alla vigilia del festival di Sanremo a causa della polemica sulla violenza e sul sessismo dei suoi testi. È stato aspramente criticato dalla politica ma anche alcuni suoi colleghi non hanno risparmiato forti bordate alla sua musica. Per molti non sarebbe nemmeno dovuto salire su quel palco ma Amadeus ha difeso fino in fondo la sua scelta e ora, a pochi giorni dall'inizio del festival di Sanremo, Junior Cally ha detto la sua anche a Tv Sorrisi e Canzoni. Solo pochi giorni fa, quando la polemica era ... ilgiornale

LaStampa : La denuncia è stata presentata da Gisella Valenza, presidente associazione “Italia Donne” contro i testi del brano… - pietro30199674 : RT @LaVeritaWeb: Dopo le elezioni regionali, il ministro Gualtieri convoca Salini per sollecitare nomine marcatamente governative nei teleg… - IlmondodiMeL : Un estratto del video che Red Ronnie ha trasmesso sui suoi social per la partecipazione di Junior Cally a Sanremo. -