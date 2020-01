Pensione febbraio 2020 in pagamento tra arretrati e trattenute (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il pagamento della Pensione di febbraio 2020 arriva sabato 1 febbraio 2020 tramite Poste Italiane e lunedì 3 febbraio 2020 tramite banche. L'Inps dovrebbe erogare gli arretrati dopo gli errori nella Pensione di gennaio 2020 tra trattenute in eccesso e disapplicazione degli aumenti post Bonus Poletti. Per molti pensionati la Pensione di febbraio può risultare più bassa come netto percepito per effetto della tassazione Irpef e delle addizionali regionali e comunali che supera l'aumento della Pensione da gennaio 2020. Eccome come controllare i calcoli della Pensione Inps. fanpage

