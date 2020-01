Mercato chiuso | tra trattative saltate e caso Gervinho

Il Mercato è chiuso - il Napoli ha speso quasi 90 milioni : tutti gli acquisti : Il mercato è chiuso. E il Napoli è la regina di gennaio. Cinque acquisti, di cui due per giugno. Per una spesa totale di 84 milioni di euro, pagabili in varie soluzioni, più altri 6,5 in bonus eventuali. Diego Demme, acquistato a titolo definitivo dal Lipsia per 12 milioni di euro. Stanislav Lobotka, per il quale il Napoli corrisponderà 20 milioni di euro al Celta Vigo, più altri 4 di eventuali bonus. Matteo Politano costerà alla fine 23,5 ...

Napoli - probabilmente chiuso il Mercato invernale in entrata tranne che in un ruolo : El Kaddouri: ho incontrato Amrabat in Nazionale a novembre. Mi ha detto che si parlava... L'articolo Napoli, probabilmente chiuso il mercato invernale in entrata tranne che in un ruolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta : L’Inter considera chiuso il Mercato - salta l’operazione Llorente : Sfumano le ultime ipotesi di mercato in uscita che vedevano protagoniste il Napoli e l’Inter. I nerazzurri infatti che considerano chiuso il loro mercato dopo l’arrivo di Eriksen, hanno deciso di soprassedere su Llorente, considerato in prima istanza come sostituto di Lukaku. La decisione, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è stata presa da Conte in persona che vuole lasciare spazio anche al giovane Esposito “Fra ...

Politano-Napoli - il parere di Auriemma : “Ora Mercato virtualmente chiuso a meno che” : Il parere di Auriemma sul mercato partenopeo, per il giornalista con l'arrivo di Politano a gennaio dopo Demme e Lobotka, il mercato del Napoli potrebbe considerarsi chiuso a meno che non ci siano novità riguardanti la punta centrale e l’esterno sinistro. L'articolo Politano-Napoli, il parere di Auriemma: “Ora mercato virtualmente chiuso a meno che” proviene da ForzAzzurri.net.

Bayern - Rummenigge : «Il Mercato non è chiuso. Neuer…» : Rummenigge ha affrontato il tema mercato dopo l’acquisto di Odriozola: «Il mercato non è chiuso. Neuer può restare» Karl-Heinz Rummenigge ha fatto il punto della situazione in casa Bayern Monaco dopo l’acquisto di Alvaro Odriozola: «Abbiamo deciso di accontentare la volontà del tecnico Hansi Flick nel rinforzare la difesa e di optare per Odriozola». «Siamo felici dell’acquisto e ringraziamo il Real Madrid per ...

Mercato Juventus - affare chiuso col Barça : definito lo scambio - i dettagli : Mercato Juventus – Novità sull’asse Barcellona-Torino. Lo scambio tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi non si farà. Un’idea maturata da Barcellona e Juventus in estate, non sfociata in un’evoluzione positiva a causa delle rispettive valutazioni. Occhio però, perchè le due società stanno per concludere un nuovo affare. Del tutto scollegato da Bernardeschi e Rakitic. Mercato Juventus, definito lo scambio Pereira ...

Mercato immobiliare Lazio - 2019 chiuso con lieve calo prezzi : Roma – Secondo l’Osservatorio di immobiliare.it il prezzo medio richiesto sia per le abitazioni in vendita che per quelle in affitto nel Lazio, rispetto a giugno scorso, e’ rimasto pressocche’ invariato (-0,6%). Guardando pero’ al confronto annuale, i trend dei due comparti si differenziano: per quanto riguarda gli immobili in vendita, i prezzi richiesti risultano in calo dell’1,1%, mentre i canoni di ...

CalcioMercato Roma - Petrachi : «Politano Spinazzola? Nulla di chiuso» : Gianluca Petrachi, ds della Roma, ha commentato l’evoluzione della trattativa di Calciomercato per lo scambio Politano Spinazzola Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi, Gianluca Petrachi ha parlato della trattativa con l’Inter per l’approdo in giallorosso di Politano e della conseguente cessione di Spinazzola. Ecco le sue dichiarazioni. «Scambio Politano-Spinazzola? La trattativa è ancora in corso, non ...

CalcioMercato Inter - Lazaro chiuso dai nuovi acquisti : andrà in prestito : Inter scatenata nella finestra di Calciomercato invernale: Lazaro può lasciare spazio ai nuovi arrivati in casa nerazzurra. Le ultime I sempre più vicini approdi all’Inter di Ashley Young e di Leonardo Spinazzola minano le possibilità di permanenza di Valentino Lazaro. Il giocatore, come fa sapere gianlucadimarzio.com, sarebbe già con le valigie in mano. La società nerazzurra sta pianificando di spedire in prestito il laterale austriaco, ...

Mercato Juventus - colpo chiuso : fissate le visite mediche per il calciatore : Mercato Juventus – La tanto attesa sessione di calcioMercato invernale è ufficialmente iniziata ed i colpi non si sono di certo fatti attendere. Dopo l’arrivo di Ibrahimovic in casa Milan, la Juventus si è assicurata le prestazioni di uno dei migliori giovani che il campionato italiano ha messo in mostra in questa prima metà di stagione. I bianconeri hanno chiuso il 2019 col botto Kulusevski, ma non hanno certo intenzione di ...