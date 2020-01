Grosso incendio in un fienile di Parma, odore di fumo in città (Di venerdì 31 gennaio 2020) incendio in un fienile nella periferia di Parma. I Vigili del Fuoco della caserma di via Chiavari sono stati impegnati nella notte a domare le fiamme, in un intervento durato diverse ore. fumo avvertito in molte zone della città. incendio in un fienile Si è temuto il peggio nella notte a Parma. In una zona nella periferia cittadina, in via Scola – tra via Mantova e Beneceto – un Grosso incendio ha fatto scattare l’allarme in città. Le fiamme, sviluppatesi all’interno di un fienile, avrebbero creato un odore tale da essere avvertito in molti punti della città, tanto da far arrivare numerose chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco, prontamente occorsi. Gli uomini della caserma di via Chiavari hanno eseguito un lungo, quanto delicato, intervento durato tutta la notte, per evitare che il rogo si propagasse altrove. Quest’ultimo avrebbe creato una colonna di fumo che, per via ... notizie

