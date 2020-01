Blitz in sala operatoria: parenti di un paziente aggrediscono i medici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Violenza all'ospedale Perrino di Brindisi: i familiari di un malato hanno fatto irruzione in sala operatoria e aggredito i medici impegnati in un intervento Hanno fatto irruzione in sala operatoria e aggredito una intera equipe medica. L'ultimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario si è registrato nella notte fra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio all'ospedale Perrino di Brindisi, quando i familiari di un paziente hanno interrotto un intervento chirurgico. Dopo aver strattonato il medico di guardia in reparto, i parenti hanno preteso la presenza del primario che era in quel momento impegnato in sala operatoria. E così hanno fatto irruzione nella stanza, bloccando l'intervento chirurgico in corso. "Un episodio gravissimo - ha denunciato il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), ... ilgiornale

VercesiStefania : Brindisi, blitz in sala operatoria: parenti malato aggrediscono l'equipe medica durante intervento - zazoomblog : Brindisi blitz in sala operatoria: parenti malato aggrediscono lequipe medica durante intervento - #Brindisi… - StraNotizie : Brindisi, blitz in sala operatoria: parenti malato aggrediscono l'equipe medica durante intervento… -