Svolta nel Lazio, esulta Zingaretti: ufficiale l'uscita dal commissariamento della Sanità (Di giovedì 30 gennaio 2020) "C'è un riformismo che cambia le cose e che ha portato il disavanzo da 2 miliardi di euro a un attivo di alcuni milioni di euro", ha esultato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ora siamo in una bella stagione di assunzioni per rafforzare la qualità degli operatori e anche di investimenti di centinaia di milioni di euro sulla infrastrutture sanitarie", ha aggiunto il governatore.

