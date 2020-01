Penalisti vs Davigo: “Non venga all’inaugurazione dell’anno giudiziario” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma. E’ scontro tra avvocati e magistrati a Milano in vista della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario che si terrà nel distretto il 1° febbraio. La Camera penale di Milano ha chiesto che non sia l’ex componente del pool di Mani pulite Piercamillo Davigo a rappresentare il Consiglio sup ilfoglio

criccicracci : Penalisti vs Davigo: “Non venga all’inaugurazione dell’anno giudiziario” - Notiziedi_it : Anno giudiziario, il Csm contro i penalisti di Milano: “Irricevibile il ‘no’ a Davigo” - infoitinterno : Anno giudiziario, il Csm contro i penalisti di Milano: 'Irricevibile il 'no' a Davigo' -