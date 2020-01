Nola, lotta ai reati ambientali: sequestrate 64 tonnellate di rifiuti speciali (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nola: sequestrata nei pressi dell’Interporto Campano un’area utilizzata come sito di stoccaggio di rifiuti speciali provenienti dalla ristrutturazione e rifacimento di capannoni ad uso industriale. Denunciato un responsabile. Il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, nell’ambito della costante attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti di natura ambientale, ha sequestrato, nei pressi dell’interporto campano, oltre 64 tonnellate di rifiuti speciali. Le Fiamme Gialle hanno individuato nei pressi del distretto logistico internazionale un’area di circa 700 metri cubi utilizzata come sito di stoccaggio di vario materiale plastico proveniente dalla ristrutturazione e rifacimento di capannoni ad uso industriale. In particolare, si tratta di guaine catramate, moduli fotovoltaici, tubi in polietilene, imballaggi misti e vernici. Al termine ... 2anews

bassairpinia : NOLA. Lotta ai reati ambientali. Sequestrate 64 tonnellate di rifiuti speciali. 1 denunciato. VIDEO -… - alex73015021 : @La7tv Perche non e andato a citofonare al leghista di nola preso per traffico di droga..o da quei leghisti che pag… -