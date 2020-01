Julie Delpy: Netflix e Canal Plus produrranno la sua serie On the Verge (Di venerdì 31 gennaio 2020) On The Verge, la serie comedy di Julie Delpy sarà prodotta da Netflix e Canal Plus, e sarà ambientata a Los Angeles. On The Verge è il titolo della nuova serie comedy ideata da Julie Delpy frutto di una co-produzione tra Netflix e Canal Plus. Lo show, in fase di sviluppo da diverso tempo, sarà in lingua inglese, ed è ambientato nella città di Los Angeles. Al centro della storia un gruppo di donne sulla quarantina, la cui vita da single e non è tutto fuorché semplice. "Ce le immaginiamo in pace con sé stesse, ma la realtà è ben diversa. Vorrei mostrarle in una veste inedita, mostrare come possano essere folli e volgari possano essere quando parlano di uomini, sesso e ... movieplayer

