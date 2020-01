Camorra, arrestato il sindaco che sosteneva di opporsi al sistema (Di giovedì 30 gennaio 2020) arrestato l’ex sindaco di Marano di Napoli, Mauro Bertini, che sosteneva di opporsi al sistema. L’accusa è concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino. Lui stesso sosteneva: “Ci sono dei pentiti che dicevano anche che io ero un uomo dei Polverino. Tutto per delegittimare l’unico che costituiva un ostacolo al sistema camorristico” Il … L'articolo Camorra, arrestato il sindaco che sosteneva di opporsi al sistema proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

