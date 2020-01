Gf Vip, Rita Rusic litiga con la Volpe: "La maestrina falla con Magalli" - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Luana Rosato Scontro di fuoco tra Rita Rusic e Adriana Volpe: la ex di Cecchi Gori non ha accettato l'invito della coinquilina a guardarla mentre parlava e ha sbottato tirando in ballo Giancarlo Magalli Gli animi dei vip del Grande Fratello si scaldano e tra Rita Rusic e Adriana Volpe sono state scintille:la ex di Vittorio Cecchi Gori non le ha mandate a dire alla conduttrice, anzi. Ha rincarato la dose tirando in ballo il suo acerrimo nemico, Giancarlo Magalli. L’argomento che ha acceso la discussione tra le due signore è stato il voto che ha mandato la Rusic in nomination con Andrea Montovoli e Patrick Pugliese. “Se ti devo dire la verità – ha esordito la Volpe inserendosi nel discorso che stava coinvolgendo Rita e Michele Cucuzza - , io ti ho votato Rita, ma non è che adesso io mi fisso su di te. Se tu adesso passi la nomination e domani possiamo nominare sia uomini che ... ilgiornale

