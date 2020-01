Fast and Furious 9 si mostra con un teaser trailer e il poster ufficiale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Finalmente possiamo vedere qualcosa riguardo l’uscita di Fast and Furious 9 (qui la nostra recensione di Fast and Furious 8). Infatti è sono disponibili un teaser trailer ed il poster ufficiale che ci introducono alla nuova storia, tutta muscoli e motori ruggenti. Nel teaser trailer di Fast and Furious 9 vediamo Dom Toretto, Letty e il loro figlio. I due sembra che debbano affrontare qualcosa che potrà mettere a rischio la possibilità di rivedere il bambino. Protagonisti del film sono Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Jordan Brewster. Nel cast ci saranno anche Charlize Theron, John Cena e Michael Rookek. Il film sarà disponibile nelle sale il 21 maggio 2020. L'articolo Fast and Furious 9 si mostra con un teaser trailer e il poster ufficiale proviene da nerdgate. nerdgate

muharemijasmin3 : NON STO PIÙ SULLA PELLE GIURO, E IL TEASER UFFICIALE DI FAST AND FURIOUS 9 NON VEDO L'ORA DI VEDERE TUTTO IL TRILER… - cinefilosit : Fast and Furious 9: ecco il teaser poster, venerdì il primo trailer - 3cinematographe : #FastandFurious: annunciata partnership con il marchio #LEGO @LEGO_group -