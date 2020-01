Sondrio, Iccrea e Cassa Centrale Governance, tirata d'orecchie Bce (Di martedì 28 gennaio 2020) Solo sei rimandati (tra cui Dexia, per la quale si profila una "chiusura ordinata") tra i 109 istituti oggetto di stress test da parte della Vigilanza Bce. Bene le italiane, tutte promosse anche se Mps e Popolare Sondrio con requisiti "robusti" in termini di Pillar 2 (il capitale aggiuntivo necessario a superare le ipotesi dello scenario avverso previsto dal test), ossia pari al 3%, il triplo di quanto occorrerà al Credem, tra i migliori in Europa. Ma al di là della pulizia dei bilanci e dei requisiti patrimoniali, la Bce resta preoccupata per la bassa redditività (in parte dovuta alla stessa politica di bassi tassi della Banca Centrale europea) e per alcuni casi di deterioramento della Governance e dei modelli di business adottati. Una "tirata d'orecchi" che in Italia sembra poter riguardare anche Cassa Centrale Banca e il gruppo ... affaritaliani

Sondrio Iccrea Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sondrio Iccrea