Policlinico Vanvitelli. Una ricetta speciale della pizza per bimbi diabetici (Di martedì 28 gennaio 2020) I bambini con diabete seguiti dal Centro regionale di Diabetologia Pediatrica del Policlinico Vanvitelli, mangiano tranquillamente la pizza, senza che la glicemia si alzi. I dati dello studio e la ricetta speciale. La conferma arriva dal team medico del Centro, guidato dal dottor Dario Iafusco, che ieri ha presentato per la prima volta ai genitori dei piccoli pazienti i dati clinici risultati in linea con quelli dello Studio sperimentale (pubblicato a novembre scorso sul Diabetes Technology & Therapeutic) condotto negli ultimi due anni insieme al professore Ohad Cohen dell’Università di Tel Aviv e alla professoressa Paola Vitaglione, della Facoltà di Agraria della Federico II, dimostrando che se l’impasto ha una lunga lievitazione la glicemia è più stabile e molto facilmente gestibile. Contrastando, così, la teoria secondo la quale la pizza provoca un aumento della ... 2anews

