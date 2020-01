M5S, Dessì: “Sì a campo progressista con Pd e il resto del centrosinistra”. Buffagni: “No, restiamo autonomi. Altrimenti la gente vota l’originale” (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo i risultati delle ultime elezioni regionali all’interno del Movimento 5 stelle ci sono diverse correnti di pensiero, tra chi prospetta un ritorno alla vicinanza con Matteo Salvini, chi, invece, pensa a un futuro progressista con i dem, e chi, ancora, preferirebbe rimanere autonomo rispetto ai due poli. “Terza via? Se è solo una cosa strategica non va bene. Noi siamo sicuramente qualcosa di diverso, ma in questo momento politico, che è diverso a quello di dieci anni, il nostro principale interlocutore è chi occupa il campo progressista, cioè il Pd e le altre forze di sinistra. Per quanto riguarda me io con Salvini non ci torno più”, dice Emanuele Dessì, tra i firmatari del documento per avviare una riforma interna, prima della riunione congiunta dei gruppi parlamentari. “Se avessi voluto stare nel Pd mi sarei candidato nel Pd”, è invece l’opinione ... ilfattoquotidiano

