L’uomo più piccolo del mondo (Di martedì 28 gennaio 2020) Khagendra Thapa Magar è stato famoso tra la gente per un determinato periodo, come l’uomo più piccolo del mondo. Ha affascinato migliaia di persone con la sua grande personalità e, indipendentemente dalle difficoltà, era sempre disposto a vedere il lato positivo delle cose. Ora, la sua famiglia gli dice addio. Khagendra è originario del Nepal, dove ha vissuto tutta la sua vita. Khagendra ha perso la vita a causa di una polmonite fulminante a soli 27 anni. Un portavoce del Guinness World Record ha dedicato alcune parole tenere per onorare la sua memoria. “Siamo molto dispiaciuti di ricevere la notizia che Khagendra non è più con noi. Aveva un sorriso così grande da diffondere la felicità a tutti. “ Nonostante tutti i problemi causati dalle sue condizioni, Kaghendra ha sempre affrontato la ... bigodino

