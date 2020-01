Funerali di Kobe e Gianna Bryant: quando verranno celebrati (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gli Stati Uniti ed il mondo intero sono ancora in lutto per la scomparsa di Kobe Bryant e della sua figlia Gianna, appena 13enne, morti in un tragico incidente a bordo di un elicottero nella giornata di domenica 26 gennaio. Tra i tifosi e i fan c’è grande attesa per sapere quando saranno celebrati i Funerali di Kobe Bryant e della figlia Gianna, un modo per ricordare un’ultima volta la stella dell’NBA che ha fatto la storia del basket. I Funerali di Kobe e Gianna Bryant: la data All’indomani del tragico incidente in elicottero, la data ufficiale dei Funerali di Kobe Bryant e della figlia Gianna ancora non è stata comunicata. Si attende di sapere quando i familiari (a partire dalla moglie Vanessa) e gli amici, come il cestista Michael Jordan, potranno rivolgere alle vittime un ultimo saluto. Chi era Gianna Bryant Gianna Bryant era la secondogenita di Kobe e della ... notizie

