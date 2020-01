Caldaie obsolete - A Milano è record in Area C (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le ciminiere domestiche ancora attive a Milano sono poco più di 2.100, di cui circa 1.800 alimentate a gasolio. Molte meno rispetto alle 9.000 in funzione una decina di anni fa, ancora troppe per chi ha dichiarato guerra al diesel, relegando al confino vetture dalle prestazioni energetiche decisamente superiori alle auto a benzina. Sebbene oggi rappresentino appena l'1%, le "Caldaie nere" incidono in modo significativo sulla qualità dellaria. La fotografia scattata dal Curit (anagrafe regionale degli impianti di riscaldamento) permette di tratteggiare una mappa di questa città invisibile che, per ironia, ha la sua roccaforte proprio nell'Area C, spazio protetto nato come Ecopass per garantire laria pulita al centro cittadino. Dove laccesso alle auto costa 5 euro al giorno (potrebbero diventare 7, come proposto da un esponente dellamministrazione in carica), si concentra più ... quattroruote

Majden3 : @anna_salvaje Su Milano aerei di linea in continuazione, auto inquinanti, caldaie per riscaldamento obsolete....per… -