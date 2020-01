Serie A basket 2020: Treviso vince un importantissimo scontro salvezza sul campo di Pistoia (Di domenica 26 gennaio 2020) La De Longhi Treviso coglie un successo fondamentale, in ottica salvezza, sul campo della OriOra Pistoia. Il sodalizio della Marca si impone in Toscana con il risultato di 75-86 e raggiunge la Virtus Roma a quota 14 punti, portandosi così a quattro lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza. Pistoia, invece, resta incatramata nei bassifondi del campionato. La OriOra, infatti, si trova al penultimo posto, con 10 punti, in compagnia dell’Allianz Trieste. Primo quarto tutto a marca trevigiana. Nella seconda metà della frazione inaugurale, infatti, gli ospiti piazzano un parziale di 17-3 grazie ai punti di Fotu e di uno scatenato Uglietti e alla pausa guidano con ben 16 punti di margine sui padroni di casa. Nel secondo periodo la De Longhi tocca anche il massimo vantaggio sul +20, ma la OriOra, spinta da Petteway e Johnson, riesce a fermare l’emorragia e a non farsi sfuggire la ... oasport

