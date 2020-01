LIVE Dinamo Sassari-Trento 49-59, Serie A basket in DIRETTA: Alessandro Gentile parte col turbo nel terzo quarto (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-63 2/2 Kelly. 3’58” a fine terzo quarto. Sbaglia Gentile, raccoglie a rimbalzo Craft (in maniera incredibile), sbaglia Knox, sbaglia Kelly, ma c’è fallo di Evans che vuol dire gita in lunetta per il numero 0 trentino. 50-61 1/2 Bilan. Buona circolazione di Sassari che procede alla ricerca di Bilan, Craft costretto al fallo su di lui: liberi. 49-61 Alessandro Gentile per Kelly, aggiorna il massimo vantaggio Trento! Time out Pozzecco. 49-59 Kelly sposta Evans, trovando di nuovo la doppia cifra di vantaggio per i suoi. 49-57 2/2 Bilan. Forray abbranca Bilan, a 5’42” dalla fine del terzo quarto Trento è già in bonus e quindi sono liberi. 47-57 Si è definitivamente acceso Alessandro Gentile! Altra transizione tutta sua, altro +10 Trento! 47-55 Kelly per Knox, momento spettacolare della partita a 6’30” ... oasport

